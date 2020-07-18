شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. 75 وفاة و2049 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 2049 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 90 ألفا و220 .
ولفتت الوزارة إلى أن 1997 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 58 ألفا و492 حالة.
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