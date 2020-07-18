أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن ضبط 11 حاوية محملة بمواد كيماوية خطرة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "استناداً إلى معلومات استخبارية وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مكتب جهاز المخابرات الوطني تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة وبعد الحصول على موافقة قاضي التحقيق تم تشكيل لجنة مشتركة لفتح حاويات عدد 11 تم ضبطها داخل الحرم الكمركي تبين صحة المعلومات وأنها محملة بمواد كيمياوية شديدة الخطورة لا يسمح باستيرادها (منظف خامات صناعي) ".



وأضافت أنه "تم إعداد محضر ضبط من الجهات المعنية وختم الحاويات بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".



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