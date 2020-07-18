وزير الداخلية يوجه بافتتاح الجوازات الاثنين المقبل عبر البوابة الإلكترونية

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، بافتتاح دوائر الجوازات الاثنين المقبل عبر البوابة الإلكترونية. وقال الغانمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سر التوفيق والنجاح في العمل هو تقديم الخدمات للمواطنين، ومن واجبنا أن نعمل على ذلك، وعليه وجهت بأن تباشر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بمعاملات بطاقة السكن اعتباراً من يوم غد".



وأضاف "يكون افتتاح الجوازات يوم الاثنين المقبل عبر البوابة الإلكترونية، على أن تتم المباشرة بعمل صورة القيد والتأييد والواقعات الحياتية الأسبوع المقبل".

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