إجرام بغداد تلقي القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، السبت، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية.
وأضافت أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام حي العامل القت القبض على متهم وفق المادة ٤٤٤ ق.ع وذلك لقيامه بسرقة مبلغ مليوني دينار عراقي وقد اعترف من خلال التحقيق وتدوين اقواله على عدة سرقات اخرى قام بتنفيذها".
من جانب اخر، القت مفارز مكتب مكافحة اجرام المحمودية القبض على متهمة ضبط بحوزتها مادة كرستال المخدرة مع انبوبه للتعاطي، وتم اتخاذ الاجراءآت بحقها وفق المادة ٢٨ مخدرات.
وأكدت المديرية، أنه "تم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحق جميع المتهمين وتوقيفهم وفق المواد القانونية المختصة".
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