إجرام بغداد تلقي القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على عدد من المتهمين، حيث القت مفارز مكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤٠٦ ق.ع عن جريمة القتل العمد".وأضافت أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام حي العامل القت القبض على متهم وفق المادة ٤٤٤ ق.ع وذلك لقيامه بسرقة مبلغ مليوني دينار عراقي وقد اعترف من خلال التحقيق وتدوين اقواله على عدة سرقات اخرى قام بتنفيذها".

من جانب اخر، القت مفارز مكتب مكافحة اجرام المحمودية القبض على متهمة ضبط بحوزتها مادة كرستال المخدرة مع انبوبه للتعاطي، وتم اتخاذ الاجراءآت بحقها وفق المادة ٢٨ مخدرات.

وأكدت المديرية، أنه "تم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحق جميع المتهمين وتوقيفهم وفق المواد القانونية المختصة".

