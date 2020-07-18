الاستخبارات تعلن اعتقال مسؤول 'تصنيع العبوات' وأحد معاونيه في كركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، عن اعتقال مسؤول "تصنيع العبوات" وأحد معاونيه في كركوك.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية نفذت عملية استباقية دقيقة في محافظة كركوك اسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في ناحية الرشاد مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان أن "الارهابي الاول المكنى (ابو طه) عمل بما يسمى ولاية الرشاد بمنصب مسؤول تصنيع العبوات الناسفة فيما تم القبض على الارهابي الاخر المكنى (ابو المعتصم) والذي عمل بصفة معاون للارهابي الاول ومن خلال التحقيقات الأولية اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية واشتركا بعدة عمليات إرهابية مع عصابات داعش".