اندلاع حريق في كاتدرائية مدينة نانت غرب فرنسا

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حريق اندلع السبت 18 يوليو 2020 في كاترائية مدينة نانت غربي فرنسا

اندلع حريق في كاتدرائية مدينة نانت الواقعة غرب فرنسا، وفق ما أعلنت الخدمة المحلية لمكافحة الحرائق عبر تويتر السبت.

ويأتي ذلك بعد ما يزيد على عام من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم برجها الرئيسي ودمره تماما.

يسعى رجال الإطفاء لاحتواء حريق اندلع في وقت مبكر صباح السبت داخل كاتدرائية في مدينة نانت بغرب فرنسا، حسبما ذكرت الخدمة المحلية لمكافحة الحرائق عبر تويتر.

ووفق لقطات تلفزيونية بدت أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى الكاتدرائية الذي يرجع تاريخ بنائه إلى القرن الخامس عشر. ويأتي الحريق بعد ما يربو بقليل على عام واحد من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم برجها الرئيسي ودمره تماما.