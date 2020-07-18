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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية شرق الجاح وتوقع قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
الحديدة - الخليج 365
أحبطت القوات المشتركة، محاولة تسلل لمليشيات الحوثي التابعة لإيران شرق منطقة الجاح وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى، جراء تصاعد خروقاتها لوقف إطلاق النار في مدينة ومحافظة الحديدة، غربي اليمن.
وأفاد مصدر في القوات المشتركة أن بقايا جيوب المليشيات الحوثية دفعت بالعشرات من عناصرها لتنفيذ محاولة تسلل صوب منطقة الجاح الإستراتيجية بمديرية بيت الفقيه ولكنها باءت بالفشل.
مؤكدا أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين المواطنين في منطقة الجاح رصدت عناصر المليشيات لحظة خروجها من مخابئها وأشتبكت معها بمختلف الأسلحة وسرعان ما أجبرتهم على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منهم.
وأضاف أن مدفعية القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في مخابئ فر إليها الناجون من الإشتباك، مضاعفة الخسائر في صفوفهم.
هذا وتلقت المليشيات الحوثية في الأيام القليلة الماضية صفعات موجعة على يد أبطال القوات المشتركة، في محاولة منها لأحداث إختراق صوب الأحياء والشوارع المحررة داخل مدينة الحديدة، وأنتهى بهم الحال الى داخل مستشفى الكويت قتلى وجرحى.
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