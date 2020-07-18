شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 وفيات و683 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد من جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 407 حالات.

Advertisements وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السنداليوم إنه تم تسجيل 683 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 58 ألفاً و904 حالات. وأشار إلى وجود 137 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 639 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 49 ألفاً و20

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