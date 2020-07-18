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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 77 خرقا حوثيا في مناطق متفرقة من الحديدة خلال الـ24ـساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
الحديدة - الخليج 365
رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي، 77 خرقا، لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، للهدنة الأممية في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة خلال 24 الساعة الماضية.
وشملت الخروقات أعمال عدائية، تنوعت بين عمليات استهداف وقصف وقنص للأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين.
واستخدمت المليشيات مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منها قذائف الهاون عيار 120 وعيار 82 وقذائف آر بي جي وسلاح م.ط 23 وعيار 14,5 وعيار 12.7 وسلاح القناصة.
وطالت الانتهاكات الحوثية مديريتي حيس والدريهمي ومنطقة الجبلية والفازة التابعين لمديرية التحيتا ومنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه ومناطق سكينة شرق مدينة الحديدة.
وتستمر المليشيات الحوثية بارتكاب خروقاتها اليومية وجرائمها الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء في مختلف المديريات مخلفة مأساة عميقة لأبناء الحديدة ،ويأتي هذا التصعيد الحوثي المستمر ضد المواطنين بالتزامن مع تمديد مجلس الأمن الدولي عمل البعثة الأممية بالمدينة.
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