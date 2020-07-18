رئيس التحرير التنفيذي للفجر المصرية: لن تسطيع المليشيات ولا الدول الداعمة لها مس أمن مصر ولا ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

الشحات غريب

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد.. مصير واحد".



وضم الوفد عددا من كبار شيوخ ليبيا الممثلة لكافة المناطق والمدن الليبية، وذات الثقل الاجتماعي الكبير، وعلى رأسهم الشيخ صالح الفاندي رئيس المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان ليبيا والشيخ الباشا صالح الأطيوش والشيخ سليمان بوالخنة الدرسي والشيخ الطيب الشريف، والشيخ عبدالسلام بوحراقة الشيخ علي بونجيم المقرحي والشيخ ابراهيم التارقي والشيخ علي بركة التباوي، الشيخ امحمد إدريس المغربي، والشيخ منصور ابسيس المنفي والشيخ مفتاح بوحسين التاجوري والشيخ سعد الورشفاني والشيخ بلعيد عبدالله الشيخي والشيخ عبدالله جمعة الورشفاني، وآخرين.

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وفي مداخلة للدكتور مصطفي ثابت رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة الفجر المصرية مع التلفزيون الصيني CGTH، أشار إلي أن القبائل الليبية لها تاريخ كبير من النضال ومقاومة الاستعمار وهي ترتبط بصورة قوية مع مصر ووجودها في مصر اعطي رسالة قوية للميليشيات بان مصر لن تتركهم وحدهم يقاوموهم ولن تستطيع الميليشيات ولا الدول الداعمة لها ان تمس بامن مصر او امن ليبيا ومصر دائما تسعي قدما لمساندة القبائل والشعب الليبي ولن تقف الا مع خيار الشعب الليبي

وأعربت مصر عن رفضها مجددا للتدخل التركي في ليبيا، مستنكرة تصريحات مسؤولين أتراك عن شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة بدعم القاهرة في مواجهة الإرهاب.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، السبت، فإن "القاهرة تتعجب من الرفض التركي لطلب أطراف ليبيا مساعدتها في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إليها من سوريا".