أمير الكويت يدخل إلى المستشفى

كتب: ضياء السقا
أعلن الديوان الأميري في الكويت اليوم السبت، دخول أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل إلى المستشفى، لإجراء فحوصات طبية.
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