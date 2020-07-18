أكد موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، في مقال نشره على مدونته السبت، أن القراصنة الذين نظموا الهجوم الواسع على حسابات مشاهير وشخصيات سياسية، “تلاعبوا بنجاح بعدد صغير من موظفي” الشركة.
وأضاف أن القراصنة الإلكترونيين استهدفوا 130 حسابا ونجحوا في اختراق 45 منها، نتيجة “استعمال أدوات متوفرة فقط لفرق الدعم الداخلي” في الشركة.
واستطاع القراصنة تحميل معطيات ثمانية من تلك الحسابات، وهي خاصية متاحة فقط لصاحب الحساب.
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر: القراصنة “تلاعبوا” بموظفين في الشركة للوصول إلى حسابات مشاهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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