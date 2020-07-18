دراسة: 10% من الأسرة المغربية أصيب أحد أقاربها أو شخص ينتمي لمحيطها بكورونا

أظهرت دراسة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم السبت، معطيات جديدة بشأن انتشار فيورس كورونا المستجد في المملكة.

وسجلت المندوبية، بشأن “تطور سولك المغاربة تجاه جائحة كوفيد 19″، أن أسرة مغربية واحدة من كل 10 قد أصيب أحد أقربائها أو شخص ينتمي لمحيطها بالوباء.

وأوضحت المندوبية أن الأمر هنا لا يتعلق بتقديرات، بل بمقاربة مدى قرب الأسر من وباء كوفيد 19، والتي تمت حسب 3 مستويات: الوسط العائلي للاسرة ومعارفها والمحيط الجغارفي المباشر لها -الحي أو الدوار-.

وأضافت المندوبية، أنه وفي نهاية الاسبوع الثالث من شهر يونيو، صرحت نسبة ضئيلة تمثل 2.2 بالمائة من الأسر، بوجود حالة مؤكدة من كوفيد 19 ضمن وسطها العائلي، وأفاد 5.4 بالمائة من الأسر أنهم على علم بوجود حالة غصابة مؤكدة في محيطهم الجغرافي، و1.9 بالمائة بأن شخصا من معارفهم، أصدقاءا أو زملاء، تعرض لإصابة مؤكدة.

وهكذا تقول المندوبية، يمكن الإستنتاج أن 90.5 بالمائة من الأسر المغربية، لم تسجل أية حالة مؤكدة ضمن وسطها العائلي أو معارفها، وهذه النسبة هي أكثر ارتفاعا في المناطق القروية بنسبة 94.8 بالمائة، مقابل 88.4 بالمائة للمناطق الحضرية.