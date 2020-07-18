اللجنة القضائية لجامعة “لقجع” تقرر إعادة مباراة الرجاء والدفاع الجديدي- التفاصيل

قررت اللجنة القضائية التابعة لجامعة كرة القدم، إعادة المباراة التي كان من المقرر أن تجمع نادي الدفاع الحسني الجديدي بنادي الرجاء الرياضي، برسم مؤجل الدورة 9 من البطولة الاحترافية برسم الموسم الرياضي 2019/2020.

قرار اللجنة القضائية نشرته صباح اليوم الجامعة الملكية لكرة القدم، وقال إن اللجنة المركزية للتأديب، بسطت يدها على نازلة الحال في إطار تطبيقها للمقتضيات المتعلقة بالتأديب بناء على ما ورد في تقرير حكم المباراة التي كان من المقرر أن تجمع فريق الدفاع الحسني الجديدي بفريق الرجاء الرياضي يوم 07 يناير 2020 على الساعة السابعة مساء بملعب العبدي بالجديدة.

وتحدث القرار، عن تمسك ممثلو فريق الرجاء الرياضي أمام اللجنة بضرورة تطبيق مقتضيات الفصل 21 من قانون المنافسات التي تنص على احترام أجل 3 أيام كاملة للعب مباراة البطولة الوطنية في حالة المشاركة في الاستحقاقات الرياضية الدولية بالخارج.

وتوقف القرار عند تقدير اللجنة لجدية الدفع المتمسك به من طرف فريق الرجاء الرياضي يقتضي تحديد الإطار القانوني المؤطر للدفع المذكور، وقال إنه بالرجوع إلى القانون المنظم لمنافسات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نجد أن المقتضيات القانونية التي تطرقت للمدة الزمنية المتعين احترامها بين المشاركة في منافسة دولية ومنافسة بالبطولة الوطنية هما: الفصل 3 وبالضبط البند 9 منه، والذي نص على احترام أجل يومين كاملين كمجال زمني بين إجراء المباراة الدولية والمباراة المقدمة أو المؤجلة عن المنافسة الوطنية.

ويرى القرار أن الفصل 3، ورد ضمن الشروط الشكلية التي يتعين على الأندية الإلتزام بها والذي ورد في الباب الأول المعنون بشروط مشاركة الأندية في المنافسات.

أما الفصل الثاني الذي عالج هذا الموضوع، يضيف منطوق القرار، فهو الفصل 21 من القانون المنظم للمنافسات، والذي ورد ضمن المقتضيات المطبقة على المباريات المستدركة بالنسبة للأندية التي تشارك في منافسات دولية، والذي ينص في فقرته الأولى على أنه في حالة ما إذا أجريت المباراة الدولية بالمغرب، فإن مباراة الاستدراك تتم برمجتها يومين على الأقل بعد تاريخ المباراة الدولية.

Advertisements

وتنص الفقرة الثانية من نفس الفصل 21 على أنه في حالة مشاركة إحدى الأندية في مباراة دولية في الخارج، فإن مباراة الاستدراك لا يمكن برمجتها إلا بعد ثلاثة أيام كاملة على الأقل بعد تاريخ إجراء المباراة الدولية.

وتابع القرار، “وحيث إنه في نازلة الحال، نحن أمام مباراة دولية جرت في الخارج بالجزائر الأمر الذي يجعل الفقرة الثانية من الفصل 21 من قانون المنافسات هي المعنية بالتطبيق وذلك على خلاف السند الذي استدلت به العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية”.

أوضح القرار أن المنافسة التي شارك فيها نادي الرجاء الرياضي خارج أرض الوطن ضمن كأس العرب للأندية الأبطال، تندرج ضمن خانة المنافسات الدولية، وفقا للفصل 16 من القانون المنظم للمنافسات.

كما أن مشاركة فريق الرجاء الرياضي في مباراته الدولية بالجزائر أمام فريق مولودية الجزائر كانت بتاريخ 04/01/2020 على الساعة 20h00 بالتوقيت المحلي، في حين أن التاريخ الذي كان مبرمجا أن يخوض فيه مباراته مع فريق الدفاع الحسني الجديدي هو 07 يناير 2020 على الساعة السابعة مساءً.

وشدط القرار على أن برمجة اللقاء الأخير لم تراع فيه المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 21 المذكور أعلاه والتي حددها القانون في ثلاثة أيام كاملة كحد أدنى.

ويرى القرار أن فريق الرجاء الرياضي مادام يتمسك بهذا الحق المقرر في الفقرة الثانية من الفصل 21 من قانون المنافسات لفائدة الأندية، فإنه كان أولى بالتطبيق، لاسيما وأنه تمسك به أمام اللجنة المركزية للتأديب وأمام لجنة البرمجة.