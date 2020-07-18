%67 من وفيات كورونا في المغرب ذكور.. والإصابات متقاربة بين الجنسين- فيديو

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن أن أعداد المصابين بكورونا، ينقسم بشكل متماثل تقريبا بين بين الجنسين، في حين أن الوفيات تسجل أكثر لدى الذكور من الإناث.
وأكدت جميلة الجبيلي، رئيسة قسم الإعلام والتواصل بالوزارة، في أول تصريح أسبوعي بشأن تطور انتشار فيروس كورونا في المملكة، أن 53 بالمائة حالات الإصابة المؤكدة هم ذكور، مقابل 47 بالمائة إناث.
وبشأن معدلات السن، كشفت المسؤولة أنها تتراوح بين 30 و55 سنة، مشيرة إلى أن حالات الإصابة لدى الشباب مرتبطة أساسا بعملية الكشف التي جرت بالوحدات الإنتاجية.
أما بالنسبة لحالات الوفيات، الناتجة عن الفيروس، فسجلت المسؤولة أن أغلبهم ذكور بنسبة 67 بالمائة، مقابل 33 بالمائة للإناث.
وأكدت الجبيلي أن أغلب الوفيات المسجلة، كانت لدى الفئة العمرية بين 40 و65 سنة فما فوق.
أما بالنسبة لحالات الشفاء من الفيورس، فأكدت الجبيلي أنها عرفت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى 84.6 بالمائة في المملكة، حيث بلغت أعلى مستوى لها خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليوز، الأمر الذي أرجعته المسؤولة إلى شفاء مصابين بدون أعراض، لاسيما في بؤرة لالة ميمونة.
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