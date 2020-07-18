أبـدى 9 مغاربـة مـن أصـل 10 (87.3%)، موافقتهـم عـلى إجراء اختبار الكشـف عـن فيروس كوفيـد-19، في حين رفـض ذلـك واحد من كل عـشرة (10.2٪؜)، وخاصةالحضريـون (11.6٪؜) أكثر مـن القرويين (7٪؜) والنسـاء (16.2٪؜) أكثر من الرجـال (8.7٪؜)، والمسـنون (14%) أكثر من الشـباب الذيـن تـراوح أعمارهم مـا بين 15 و29 سنة (8.3٪؜).

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، في دراسة نشرتها صباح السبت، حول تطور سلوك الغاربة اتجاه فيروس كورونا، أن مـا يقـرب مـن 2,5% مـن الأسر، أو 213 ألـف شـخص، خضـع فـرد منهـا عـلى الأقـل لاختبـار الكشـف عـن كوفيـد- 19، 3.3% في الوسـط الحضري و0.8٪؜ في الوسط القروي.

وفي حـال توفـر لقـاح ضـد فـيروس كوفيـد-19، صرح مغربيان مـن بين كل 3 (68.6٪؜)، أنهـما سـيقومان بالتأكيـد باسـتعماله (%64.2 في الوسـط الحضري و78.4٪؜ في الوسـط القـروي) و20.4٪؜ مـن المحتمـل أن يقومـوا باسـتعماله، (%22.8 في الوسـط الحضري و15٪؜ في الوسـط القـروي).

وفي المجمـوع، يوافـق 89٪؜ مـن الأسر عـلى الخضـوع للتلقيـح في حال توفره، %87 مـن الحضريين و93.4٪؜ مـن القرويين.

وبالمقابـل ترفـض أسرة واحـدة مـن بـن كل عشرة أسر (11٪؜) عملية التلقيح، وتصـل هـذه النسـبة إلى 15٪؜ بين الأسر التـي تسـيرها امـرأة مقابـل 10.1٪؜ بين الأسر التـي يسـيرها رجـل، وإلى 15.5٪؜ بين الـ%20 مـن الأسر الأكثر غنـى، مقابـل 8.4٪؜ بين الـ%20 مـن الأسر الأقل ثـراء و17.3٪؜ بين الأطر العليـا، مقابل 7٪؜ بين العمال.