الصيد الجائر.. دراسة: إفريقيا تفقد أكثر من 100 ألف فيل منذ سنة 2007

كشفت دراسة حديثة أعدتها منظمة “فيلة بلا حدود”، أن أكثر من 100 ألف فيل قتلوا في إفريقيا منذ سنة 2007 بسبب عمليات الصيد الجائر.

وأوضحت منظمة “فيلة بلا حدود” المعنية بالدفاع عن الفيلة من الانقراض ومكافحة الاتجار فى سن الفيل (العاج) حول العالم أنه بينما تراجعت ظاهرة الصيد الجائر للفيلة في شرق إفريقيا، فإن هذه الظاهرة استمرت في غرب ووسط وجنوب القارة السمراء.

وأشارت الدراسة التي أجريت بالتعاون مع باحثين من جامعة واشنطن ومؤسسة “Amboseli Trust for Elephants” أن أكثر من 100 ألف فيل من نوعي (فيل السافانا وفيل الغابة) قتلوا منذ سنة 2007 في إفريقيا بسبب استمرار عمليات الصيد غير المشروعة.

وكانت بعض الدراسات السابقة، قد أشارت إلى أن الصيد غير المشروع للفيلة بلغ ذروته في سنة 2011، وتراجع منذ ذلك الحين، إلا أن الباحثين في هذه الدراسة الجديدة لاحظوا أن هذه الظاهرة تراجعت في منطقة شرق إفريقيا فقط خلال السنوات القليلة الماضية.

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بينما ظلت عمليات الصيد غير المشروع للفيلة على وتيرتها دون تغيير، في مناطق غرب ووسط وجنوب إفريقيا منذ سنة 2011، وعليه، بات من الضروري استمرار جهود مكافحة هذه الممارسة لإنقاذ الفيلة، وفقا لمنظمة “فيلة بلا حدود”.

من جهته، قال البرفيسور سكوت شلوسبيرج، أحد المشاركين في إعداد الدراسة، إن “التقارير المنجزة عن انخفاض معدلات الصيد غير المشروع في إفريقيا خاطئة. فعلى الصعيد الإقليمي، انخفض الصيد غير المشروع للفيلة في شرق إفريقيا فقط. أما بالنسبة لبقية القارة، فمازالت معدلات الصيد غير المشروع قريبة من ذروتها في سنة 2011 ولم تتغير إلا قليلا”.

وأضاف “يجب على الدول الإفريقية ومحبي الأفيال في العالم أجمع مواصلة مكافحة الصيد غير المشروع. لقد فقدنا بالفعل أكثر من 100 ألف فيل بسبب هذه الممارسة الجائرة منذ سنة 2007. ويجب أن يكون الحد منها أولوية قصوى بالنسبة لخبراء البيئة”.