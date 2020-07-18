ارتفاع نسـبة الأسر المغربية التي تتوفر على كمامات وأقنعة واقية من 73٪؜ إلى 97%

قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن أغلـب المغاربـة يتوفرون عـى أقنعـة واقيـة في حين يتوفـر الثلثان عـى المـواد المعقمة.

وأوضحت المندوبية اليوم السبت، في دراسة حول تطور سلوك المغاربة اتجاه فيروس كورونا، أنه خلال الفـرة الممتـدة مـا بين شـهري أبريـل ويونيـو، ارتفعـت نسـبة الأسر التـي تتوفـر عــلى كمامــات وأقنعــة واقيــة، مــن %73 إلى %97 ومــن %81 إلى %99 بالوســط الحضري ومـن 57% إلى 93% بالوسـط القـروي.

كـما انتقلـت نسـبة الأسر التـي تتوفـر عـلى كميـة كافية من الكمامات مـن %33 إلى %80.

وبحسب الدراسة دائما، ارتفعـت كذلـك نسـبة الأسر التـي تتوفـر عـلى مـواد التعقيـم مـن %49 إلى %68، ومن 57% إلى %76 بالوسـط الحضري، ومـن %30 إلى %50 بالوسـط القـروي.

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وخلال شـهر يونيـو، أصبـح أكـر مـن نصـف الأسر (%53) يتوفـر عـلى هـذه المـواد المعقمة بكميـة كافيـة مقابـل 40% قبـل شـهرين.

وقالت المندوبية، إن نسـبة الأسر التـي لا تتوفـر عـلى مـواد التعقيـم، بلغت 32% خلال شـهر يونيـو، مقابـل 51% خلال شـهر أبريـل، وتصـل هـذه النسـبة إلى 47% بين الأسر القرويـة و37% بين الأسر التـي تعيـش في سـكن عـشوائي و46% بين الــ40% مـن الأسر الأكثر فقـرا، و%43 بين الأسر التي يرأسـها مسـتغلون فاحيـون، و40% بين الأسر التي يرأسـها حرفيـون وعـمال غـير مؤهلين.

بعـد رفـع الحجـر الصحـي، سـتواصل 95.1٪؜ مـن الأسر العمـل بالإجـراءات الاحترازيـة لحمايـة نفسـها من فـيروس كوفيد-19، وتشـمل هـذه الإجراءات غسـل اليديـن، بانتظام، بالصابـون بالنسـبة لــ87% مـن الأسر، وارتـداء الأقنعـة الواقيـة أو الكمامـات بالنسـبة لـــ78%، وتجنـب المصافحـة باليـد وتبـادل التحيـات الجسـدية بالنسـبة لــ47٪؜، واحترام مسـافة الأمـان مـع الآخريـن، عند الخروج، بالنسـبة لــ%31، والتعقيم، بانتظام، للأسـطح والأشـياء المامسـة لليديـن والتـي مـن المحتمـل تعرضهـا للتلـوث بالفـيروس بالنسـبة لــ27%، وتفـادي نقـاط البيـع المكتظـة بالنسبة لـ25%.

وصرحـت 4,9% مـن الأسر، أي 414 ألـف فـرد، أنهـا لـن تتخـذ أي إجـراء وقائي، وينتمـي نصفهـم تقريًبـا(48%) إلى الـ40٪؜ من الأسر الأكثر فقـرا، في حـن ينتمـي 20% منهـم إلى الأسر التـي يسـيرها شـخص غـير نشـيط، و17,2% منهـم إلى الأسر التي يسـيرها عامل و15% منهـم إلى الأسر التي على رأسها مستغل فلاحي.