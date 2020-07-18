لليوم الثاني على التوالي: "انفجارات غامضة" في دير الزور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - زعم "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن انفجارات جديدة هزّت مناطق نفوذ القوات الإيرانية في دير الزور، شرقي سورية، اليوم، السبت، لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب المرصد، سُمع دوي 6 انفجارات عنيفة في ريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور، دون معرفة طبيعتها حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري نشر أمس، الجمعة، وقوع "انفجارات عنيفة" مناطق نفوذ القوات الإيرانية بالقرب من الحدود السورية – العراقية، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات، فيما إذا كانت قصف جوي جديد أو تفجيرات أخرى.

ويوم الجمعة الماضي، قتل 35 شخصا جراء غارة "لطيران مجهول" في سورية، بسحب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

وبحسب الوكالة، فإنّ القتلى "مسلّحون تابعون لإيران".

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وأضافت أن القتل استهدف "رتلًا من مجموعات مسلّحة تابعة لإيران" في دير الزور، شرقيّ سورية.

وأفادت مصادر محلية لمراسل "الأناضول" أنّ طائرات مجهولة الهوية استهدفت الرتل على الجانب السوري من الحدود السورية العراقية بالقرب من مدينة البوكمال في محافظة دير الزور.

وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل 35 عنصرًا من تلك المجموعات بينهم قياديان، واحتراق عدد كبير من الآليات العسكرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليّتها عن القصف.

وشنّت إسرائيل عدّة غارات في هذه المنطقة خلال الأعوام الأخيرة، ضمن ما تسميّها "المعركة بين الحربين"، التي تدّعي أنها تستهدف منع التموضع الإيراني في سورية ونقل أسلحة من العراق إلى لبنان.