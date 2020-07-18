كورونا: إغلاق كنيسة البشارة وإصابة في معليا وإجراءات في الجشّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن كاهن رعيّة اللاتين في الناصرة، الأب مروان دعدس، اليوم، السبت، إغلاق كنيسة البشارة للاتين، عملًا بتوجيهات وزارة الصحّة وحفاظًا على السلامة العامّة.

وأضاف دعدس أن الصّلوات "ستقتصر فقط على الكاهن وخدّام الهيكل. وسنقوم ببث الصلوات عبر صفحة الرعيّة على ’فيسبوك’ فقط، بدون حضور المؤمنين إلى الكنيسة".

وتابع أن "العمادات والأكاليل ستكون بحضور 10 أشخاص فقط بما في ذلك الكاهن، بينما ستقتصر الجنازات على 20 شخصًا فقط أي العائلة المصغرة فقط".

وفي معليا، أعلن المجلس المحلّي اليوم، السبت، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا لممرضة أثناء عملها في إحدى مشافي البلاد، وفق البيان الصادر عن لجنة طوارئ كورونا في البلدة.

Advertisements

وأضاف البيان أن "وزارة الصحة والمجلس المحلي سيعلنان عن المعلومات اللازمة لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة"، وأكدت اللجنة أنها ستصدر بيانًا مفصلًا في الساعات القريبة".

أما في الجش المجاورة، فارتفعت عدد إصابات كورونا إلى 7 حالات صباح السبت، ونشر المجلس المحلّي إرشاداتٍ وقائية كإجراء احتياطي في محاولة للحد من تفشي الوباء.

ودعا المجلس كل من تواجد في المدرسة الثانوية "يوحنا فم الذهب" يوم الثلاثاء الماضي، الذي وافق تاريخ 14.7.2020، وبالإضافة إلى كل المشاركين في المخيم الصيفي من أطفالٍ ومرشدين، الدخول إلى الحجر الصحي الاختياري بمحض إرادتهم الشخصية، وذلك إلى حين تلقي معلومات محدثة ونهائية من قبل وزارة الصحة.

وإضافة إلى ذلك، قرّر المجلس المحلي في الجش إغلاق جميع ملاعب الأطفال العامة والملاعب الرياضية في القرية، وتعليق جميع الفعاليات اللامنهجية في القرية، وجميع الدورات التعليمية وفي ذلك المخيم الصيفي، الدورات الرياضية، تعليم الموسيقى وغيرها.