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شكرا لقرائتكم خبر عن نيران حوثية تستهدف القرى السكنية في الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
السبت 18 يوليه 2020
أطلقت مليشيات الحوثي، نيران أسلحتها المتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.
وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا على القرى السكنية والمزارع في الجاح.
وأضافت المصادر ان الإستهداف كان بشكل عشوائي وكثيف وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء، مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم.
وتتعرض الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة لعمليات قصف واستهداف من مليشيات الحوثي بشكل يومي وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما ينتج عنه سقوط الآف من المدنيين بين شهيد وجريح، في ظل صمت وتغاضي أممي مريب.
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