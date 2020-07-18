روسيا: 124 وفاة و6234 إصابة جديدة بـ" كورونا"

السبت 18 يوليه 2020

أعلنت روسيا، اليوم، تسجيل 124 حالة وفاة و6234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل انخفاضاً ملموساً في الوفيات والإصابات لأول مرة منذ شهرين ونصف الشهر، مقارنة بمعدلات أمس (124 وفاة و6406 إصابة).

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وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الوفيات والإصابات، تصبح حصيلة ضحايا الفيروس 12247 حالة وفاة، وإجمالي عدد الإصابات 765437، مشيراً إلى أن 24,4% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض، مع وصول عدد المتعافين إلى 546863، بعد تسجيل 7490 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 206327 حالة نشطة في عموم روسيا.