- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تجدد قصف القرى ومزارع المواطنين في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
السبت 18 يوليه 2020
جددت مليشيات الحوثي، السبت، قصف القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وأفادت مصادر محلية في الجبلية، أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا على القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة.
وأضافت المصادر، أن الاستهداف آثار رعب وخوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء مما يهدد بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم ولانعدام الرغبة في العيش مع الاستهداف المتواصل.
وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي دون إكتراث للوضع الإنساني، رغم تمديد الأمم المتحدة عمل البعثة الأممية.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تجدد قصف القرى ومزارع المواطنين في الجبلية جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.