شكرا لقرائتكم خبر عن قائد العمالقة يلتقي قياديين بالمجلس الانتقالي بلحج اليمنية والان مع التفاصيل

السبت 18 يوليه 2020 التقى قائد ألوية العمالقة العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي القائدين في المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج فيصل جبران الخيالي وأشيد هيثم قائد. وخلال اللقاء رحب القائدان في انتقالي لحج بعودة القائد أبو زرعة المحرمي لقيادة قوات ألوية العمالقة مجددا في جبهة الساحل الغربي. Advertisements وفي اللقاء ناقش القائد أبو زرعة المحرمي مع القائدان في انتقالي لحج الأوضاع الأمنية والعسكرية في محافظة لحج. ودعا القائد أبو زرعة المحرمي الجميع في محافظة لحج الى حل النزاعات والتعاون في عملية إرساء الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة.

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