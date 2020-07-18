شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. أبناء مديرية حجر يتوجهون للمكلا للمشاركة في مليونية الإنتقالي.. صور والان مع التفاصيل

السبت 18 يوليه 2020 غادرت العشرات من الحافلات بها المئات من المشاركين في مليونية (الانتقالي يمثلنا وإتفاقية الرياض مطلبنا) المزمع عقدها عصر اليوم السبت من مديرية حجر غرب المكلا.

وتأتي استجابت المواطنين؛ لإشراك المحافظة ضمن السرب الجنوبي والتأكيد على جنوبيتها مهما حاولت أصوات العداء تقسيمها عن السرب. وتنوعت فئات المشاركين من الأطفال والشباب وحتى كبار السن والشخصيات المجتمعية والمثقفين وعقال الأحياء ويتقدمهم القيادات المحلية للمجلس الانتقالي في المديريات. ومن المتوقع أن يصل الوفد إلى ساحل حضرموت نحو الثالثة عصراً قبل موعد انطلاق الفعاليات بنحو ساعة ونصف والعودة بعدها إلى مسقط رأسهم في ذات اليوم. Advertisements ..

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