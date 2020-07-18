شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 553 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 553 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل حالتي وفاة. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58221 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 404 حالة وفاة.

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