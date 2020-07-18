جونسون: الحياة لن تعود لطبيعتها قبل نوفمبر على أحسن تقدير

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الجمعة)، إن الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل نوفمبر (تشرين الثاني) على أحسن تقدير، وحذر من أن الملاهي الليلية ومناطق لعب الأطفال يجب أن تظل مغلقة وأن تبقى حفلات الزواج محدودة.

وأضاف جونسون أن السلطات ستسمح ابتداءً من أكتوبر (تشرين الأول) للجماهير بحضور الفعاليات الرياضية. لكنه قال إن الحكومة ستبحث العودة للحياة الطبيعية بشكل أكبر ابتداءً من نوفمبر، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأوضح أن السلطات المحلية ستكون لها صلاحيات أكبر في فرض إجراءات العزل العام ابتداءً من غد (السبت).

وقال خلال مؤتمر صحافي في مقر رئاسة الوزراء: «هذه الصلاحيات ستمكّن السلطات المحلية من التحرك بشكل أسرع للتصدي لحالات التفشي حيث تكون للسرعة أهمية بالغة».