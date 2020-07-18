نائب يكشف عن المتسبب بالحرائق في المؤسسات والمخازن والحقول

كشف النائب عن ائتلاف عراقيون جاسم البخاتي، السبت، ان الحرائق المفتعلة التي تحصل في مؤسسات مهمة ومخازن وحقول زراعية يقف خلفها عدد من العاملين.



وقال البخاتي في حديث لـ الخليج 365، :"لقد قلناها سابقا وحذرنا منها واليوم، نعيدها، بان هنالك مسلسل لافتعال الحرائق التي طالت المؤسسات المهمة ودوائر العقود والمحاصيل الزراعية والمخازن"، مبينا اننا "دائما ما نجد ان التحقيق يشير الى تماس كهربائي".



وأضاف، ان "تلك الحرائق، يقف خلفها عاملين اولهما استهداف الاقتصاد العراقي والثاني هو التغطية على الفاسدين الذين يسرقون ويتعاملون مع ملفات فيها نوع من الشبهات والتزوير وعدم انجاز المشاريع، اضافة الى النقص الحاصل في المخازن نتيجة لسرقة بعض محتوياتها من قبل المسؤولين عليها ثم بعدها يصار الى حرقها للتغطية على السرقة".

