وتحدث سيتين عن رأيه في تصريحات ميسي في مؤتمره الصحفي منذ قليل للمباراة الأخيرة من بطولة الدوري أمام ديبورتيفو ألافيس، وقال: "هناك أشياء نتفق وأخرى نختلف عليها، لكن هذا طبيعي".
وتابع: "ليو محق تمامًا فيما قاله، إذا لعبنا بشكل سيء مثل بعض المباريات الأخيرة فلن يمكننا ذلك من الفوز وتحقيق الألقاب".
وأضاف: "الجميع يعرف جيدًا مدى حاجتنا إلى أن نتحسن ونطور أداءنا، إذا استطعنا تكرار ما قمنا به أمام فياريال، فيمكننا الفوز بدوري أبطال أوروبا".
وواصل تصريحاته: "هناك من فسر تصريحات ميسي بشكل خاطئ ولم تزعجني نحن نعرف أن الأجواء تساهم بشكل كبير في ذلك، ولا أعطي أهمية لهؤلاء على الإطلاق، كلنا نحتاج إلى استراحة من الوقت والتركيز على ما هو قادم".
وعن لقائه مع بارتوميو بعد خسارة برشلونة للدوري: "من الطبيعي أن تكون هناك اجتماعات من هذا النوع، يشعر الجميع بالقلق ونحاول إيجاد حلول، كان الاجتماع من أجل الاستعداد للمستقبل، نعرف جيدًا أن أمامنا تحدٍ مثير للاهتمام خلال الفترة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب برشلونة: تصريحات ميسي تم تفسيرها بشكل خاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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