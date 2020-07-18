التعليم تقرر السماح لطلبة الجامعات الأهلية بأداء الامتحانات الإلكترونية

وقال وزير التعليم نبيل عبد الصاحب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوزارة وجَّهت إعماماً رسمياً الى جميع الجامعات والكليات الأهلية يتضمن وجوب التزام الكليات والجامعات بإدخال الطلبة إلى الامتحانات الالكترونية حتى وإن لم يسددوا أقساط الأجور الدراسية وأن يؤجّل دفع الاقساط إلى حين تسليم النتائج أو بداية العام الدراسي المقبل"، عازياً ذلك الى "الظرف الصحي والاقتصادي الذي تمر به البلاد ولما تشكله الاجور من عبء على كاهل المواطنين بشكل عام".

من جانبه أكد المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي ان "بعض الكليات والجامعات الأهلية منعت الطلبة من الدخول الى الصفوف الالكترونية لأداء الامتحانات، إذا لم يتم دفع الأجور والأقساط الدراسية لتلك الكليات".

وأشار إلى أن "وزارة التعليم العالي وجهت كتبا رسمية لتلك الجامعات والكليات تتضمن ضرورة وضع معالجات لتلك الإجراءات، استناداً لبعض القرارات التي وردت في قانون التعليم الأهلي ربما تصل الى سحب الإجازات من الجامعات، كون الهدف من تأسيس تلك المؤسسات جانبا علميا في تحريك العجلة الثقافية والتعليمية والتربوية، وأهدافها ليست ربحية في الدرجة الأساس".

وأردف العبودي ان "الطالب ملزم بتسديد المستحقات المالية وفق عقد مبرم مع الجامعة أو الكلية، ونظراً للظروف الحالية فإن أي مؤسسة لا تستطيع منع الطلبة من أداء الامتحانات".