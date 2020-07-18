التعليم تقرر السماح لطلبة الجامعات الأهلية بأداء الامتحانات الإلكترونية

قررت وزارة التعليم العالي، السبت، السماح لطلبة الجامعات والكليات الاهلية بالدخول إلى الصفوف الالكترونية لأداء الامتحانات بغض النظر عن دفعهم أجور الأقساط الدراسية، وتأجيل دفع الأقساط..
وقال وزير التعليم نبيل عبد الصاحب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوزارة وجَّهت إعماماً رسمياً الى جميع الجامعات والكليات الأهلية يتضمن وجوب التزام الكليات والجامعات بإدخال الطلبة إلى الامتحانات الالكترونية حتى وإن لم يسددوا أقساط الأجور الدراسية وأن يؤجّل دفع الاقساط إلى حين تسليم النتائج أو بداية العام الدراسي المقبل"، عازياً ذلك الى "الظرف الصحي والاقتصادي الذي تمر به البلاد ولما تشكله الاجور من عبء على كاهل المواطنين بشكل عام".
من جانبه أكد المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي ان "بعض الكليات والجامعات الأهلية منعت الطلبة من الدخول الى الصفوف الالكترونية لأداء الامتحانات، إذا لم يتم دفع الأجور والأقساط الدراسية لتلك الكليات".
وأردف العبودي ان "الطالب ملزم بتسديد المستحقات المالية وفق عقد مبرم مع الجامعة أو الكلية، ونظراً للظروف الحالية فإن أي مؤسسة لا تستطيع منع الطلبة من أداء الامتحانات".
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