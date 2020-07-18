العراق يسجل 2049 اصابة بكورونا وشفاء 1997 مصاباً

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أنه "تم فحص ( 15229) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 777287 )".وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم ( 1997) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 222بغداد / الكرخ 298مدينة الطب 179النجف الأشرف 43السليمانية 33أربيل 42دهوك 12كربلاء 92كركوك 94ديالى 91واسط 96البصرة 206ميسان 102بابل 167الديوانية 97ذي قار 140الأنبار 6المثنى 42نينوى 18صلاح الدين 17

وأوضحت أن" الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2049 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 263

بغداد الكرخ 144

مدينة الطب 36

النجف 89

السليمانية 108

أربيل 72

دهوك 8

كربلاء 137

كركوك 176

ديالى 99

واسط 167

البصرة 164

ميسان 42

بابل 250

الديوانية 68

ذي قار 56

الأنبار 16

المثنى 66

نينوى 30

صلاح الدين 58

وتابعت الوزارة، أن "الوفيات بلغت 75 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 13

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 2

النجف 1

السليمانية 9

أربيل 1

كربلاء 3

كركوك 8

ديالى 1

البصرة 10

ميسان 5

بابل 4

ذي قار 8

المثنى 2

نينوى 2

صلاح الدين 2

ولفتت إلى أن "مجموع الشفاء بلغ 58492 ( نسبة الشفاء 64.8 %)، ومجموع الإصابات 90220، والراقدين الكلي 28037، والراقدين في العناية المركزة 397، أما مجموع الوفيات3691".