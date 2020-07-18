العراق يسجل 2049 اصابة بكورونا وشفاء 1997 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 2049 اصابة جديدة بكورونا، فيما أكدت تسجيل 1997 حالة شفاء من الوباء.
وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم ( 1997) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 222
بغداد / الكرخ 298
مدينة الطب 179
النجف الأشرف 43
السليمانية 33
أربيل 42
دهوك 12
كربلاء 92
كركوك 94
ديالى 91
واسط 96
البصرة 206
ميسان 102
بابل 167
الديوانية 97
ذي قار 140
الأنبار 6
المثنى 42
نينوى 18
صلاح الدين 17
وأوضحت أن" الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2049 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 263
بغداد الكرخ 144
مدينة الطب 36
النجف 89
السليمانية 108
أربيل 72
دهوك 8
كربلاء 137
كركوك 176
ديالى 99
واسط 167
البصرة 164
ميسان 42
بابل 250
الديوانية 68
ذي قار 56
الأنبار 16
المثنى 66
نينوى 30
صلاح الدين 58
وتابعت الوزارة، أن "الوفيات بلغت 75 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 13
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 2
النجف 1
السليمانية 9
أربيل 1
كربلاء 3
كركوك 8
ديالى 1
البصرة 10
ميسان 5
بابل 4
ذي قار 8
المثنى 2
نينوى 2
صلاح الدين 2
ولفتت إلى أن "مجموع الشفاء بلغ 58492 ( نسبة الشفاء 64.8 %)، ومجموع الإصابات 90220، والراقدين الكلي 28037، والراقدين في العناية المركزة 397، أما مجموع الوفيات3691".
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