مليون إصابة بكورونا خلال 100 ساعة.. أميركا الأعلى وأرقام مفزعة في إيران

سجل العالم لأول مرة مليون إصابة بفيروس كورونا في أقل من 100 ساعة، ليتجاوز بذلك عدد حالات الإصابة 14 مليون حالة، توفي منهم ما يزيد على 599 ألفا، وتعافى أكثر من 8.4 ملايين.
وما زالت الولايات المتحدة، التي توجد بها أكثر من 3.6 ملايين حالة إصابة مؤكدة، تشهد قفزات يومية ضخمة في أولى موجاتها من الإصابة بالفيروس.
وفي إيران، قال الرئيس حسن روحاني إن "تقديرات وزارة الصحة تشير إلى أن 25 مليون إيراني أصيبوا حتى الآن بفيروس كورونا، توفي منهم 14 ألف شخص، فيما يواجه 35 مليونا آخرون خطر الإصابة".
وأضاف روحاني -في اجتماع لجنة مكافحة فيروس كورونا- أن البلاد شهدت موجتين من تفشي الفيروس، ومن المحتمل أن يستمر انتشاره حتى آذار المقبل.
وأكد الرئيس أنه -حسب تقارير وزارة الصحة- فإن 500 شخص من كل ألف مصاب بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض المرض، ويقومون بنشر الفيروس دون علم.
وتستند الأرقام التي ذكرها روحاني إلى تقرير جديد لوزارة الصحة، وهي أعلى بكثير من عدد الإصابات الرسمي البالغ 269 ألف إصابة، ولم يتطرق الرئيس خلال كلمته التي نقلها التلفزيون إلى هذا التناقض.
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