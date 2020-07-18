عدنان حمد: بيلسا شخص رائع وذو عقلية وفكر عالِ في كرة القدم

ونجح بيلسا في قيادة ليدز يونايتد للتأهل الى البريميرليج بعد غياب 16 عاماً.

وقال حمد في تغريدة على "تويتر" إن "المدرب الارجنتيني بليسا يقود نادي ليدز يونايتد العريق الى دوري الدرجة الاولى في انكلترا بعد 16 عام من مغادرته".



وأضاف "التقيته في اولمبياد أثينا كان العراق والارجنتين في نفس المبنى في القرية الأولمبية وقاد الارجنتين للمدالية الذهبية، شخص رائع وبسيط وذو عقلية وفكر عالي في كرة القدم".