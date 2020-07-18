- 1/2
- 2/2
2020-07-18 | 13:32
5,473 مشاهدة
اكد المدرب الأسبق للمنتخب الوطني العراق لكرة القدم، عدنان حمد، ان المدرب الارجنتيني مارسيلو بيلسا، شخص رائع وذو عقلية وفكر عالِ في كرة القدم.
ونجح بيلسا في قيادة ليدز يونايتد للتأهل الى البريميرليج بعد غياب 16 عاماً.
وقال حمد في تغريدة على "تويتر" إن "المدرب الارجنتيني بليسا يقود نادي ليدز يونايتد العريق الى دوري الدرجة الاولى في انكلترا بعد 16 عام من مغادرته".
وأضاف "التقيته في اولمبياد أثينا كان العراق والارجنتين في نفس المبنى في القرية الأولمبية وقاد الارجنتين للمدالية الذهبية، شخص رائع وبسيط وذو عقلية وفكر عالي في كرة القدم".
وقال حمد في تغريدة على "تويتر" إن "المدرب الارجنتيني بليسا يقود نادي ليدز يونايتد العريق الى دوري الدرجة الاولى في انكلترا بعد 16 عام من مغادرته".
وأضاف "التقيته في اولمبياد أثينا كان العراق والارجنتين في نفس المبنى في القرية الأولمبية وقاد الارجنتين للمدالية الذهبية، شخص رائع وبسيط وذو عقلية وفكر عالي في كرة القدم".
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر عدنان حمد: بيلسا شخص رائع وذو عقلية وفكر عالِ في كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.