اندلاع حريق بمولدة كهرباء وعدد من العجلات قرب مستشفى العلوية وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في مولدة كهرباء بحدود اربع عجلات قرب مستشفى العلوية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد". وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "شخصا اصيب بحروق طفيفة وسيتم نقله الى المستشفى"، مؤكدا أن "فرق الدفاع المدني المدني وصلت الى مكان الحادث وبدأت عملية مكافحة النيران".

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