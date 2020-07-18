أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بوفاة جنديين متأثرين بإصابتيهما جراء الهجوم الذي استهدف موكب آمر لواء 59 بالجيش في قضاء الطارمية أمس.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جنديين توفيا متأثرين بإصابتيهما نتيجة التعرض الذي استهدف موكب أمر لواء 59 ليلة أمس". وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، مساء أمس الجمعة، "استشهاد العميد الركن علي حميد غيدان آمر اللواء التاسع والخمسين بعد تعرضه لعمل إرهابي جبان في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد أثناء أدائه الواجب المقدس في قاطع المسؤولية".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة جنديين متأثرين بإصابتيهما جراء هجوم الطارمية أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.