شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين: 3 وفيات و532 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في فلسطين.



وقالت الوزارة، في تقرير لها، إنه تم رصد 3 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 58 حالة، في حين بلغ عدد الحالات النشطة 7759 حالة.

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