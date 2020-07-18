عاجل.. مصر تعرب عن رفضها مجددا للتدخل التركي في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعربت مصر عن رفضها مجددا للتدخل التركي في ليبيا، مستنكرة تصريحات مسؤولين أتراك عن شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة بدعم القاهرة في مواجهة الإرهاب.



وبحسب بيان للخارجية المصرية، السبت، فإن "القاهرة تتعجب من الرفض التركي لطلب أطراف ليبيا مساعدتها في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إليها من سوريا".

وأبدت الخارجية المصرية- على لسان متحدثها الرسمي أحمد حافظ – استغرابها من مغامرة الإدارة التركية بمقدرات شعبها عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الأتراك.

وأكدت الخارجية المصرية رفضها التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا.

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وشددت على أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.

واتهم تقرير جديد للمرصد السوري لحقوق الإنسان، مخابرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالدفع بآلاف التونسيين للقتال في ليبيا ضمن مرتزقتها هناك.

وعمدت المخابرات التركية بأوامر من أردوغان إلى نقل مجموعات متطرفة وعناصر داعشية من جنسيات أجنبية، من الأراضي السورية إلى ليبيا على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب التقرير فإن تركيا نقلت أكثر من 2500 داعشي "تونسي" من المتواجدين ضمن فصائل التنظيم المعسكرين بالأراضي السورية إلى ليبيا بالفعل.