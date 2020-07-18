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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روحاني : 25 مليون ايراني أصيبوا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت، أنه تلقى تقريرا من وزارة الصحة يتضمن تقديرات بإصابة 25 مليون إيراني بفيروس كورونا.
وأضاف روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا أن 30 إلى 35 مليون مواطن إيراني آخر معرضون للإصابة بالفيروس وفقا للتقرير.
واشار الى أن 500 من بين كل ألف مصاب بالعدوى في البلاد لا تظهر لديهم أعراض المرض.
ولفت الرئيس الايراني إلى أنه خلال الـ150 يوما الماضية من تفشي الوباء استقبلت المشافي نحو 200 ألف مصاب، محذرا من أن هذا العدد قد يتضاعف خلال الفترة المقبلة، و"علينا أن نكون مستعدين للأسوأ في المشافي".
وحسب البيانات الرسمية، فإن إيران سجلت حتى الآن نحو 270 ألف إصابة بفيروس كورونا و13791 حالة وفاة.
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