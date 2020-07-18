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اجتماع عاجل للسيسي مع وزير الداخلية

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كتب: ضياء السقا

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع صباح اليوم مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وكان الرئيس السيسي، قد أشاد بالقدرات العسكرية التي يتمتع بها الجيش المصري وطمأن الشعب المصري ووفد ليبيا بأننا لدينا أقوى جيش.

وقال «السيسي»، خلال اجتماعه بمشايخ ووجهاء القبائل الليبية، الخميس الماضي، إن مصر لديها أقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف أن مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم، موضحًا أن الجيش المصري جيش رشيد، ولا يقوم بعمليات غزو.

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