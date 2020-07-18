...ونجا فلويد البريطاني من موت محقق!

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لندن: أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة إنها أوقفت شرطي عن العمل بعد تداول شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعية يظهره وهو يضع ركبته على عنق رجل أسود أثناء اعتقاله في لندن.

وتظهر اللقطات رجلاً يصيح "حرر رقبتي" لرجلي الشرطة اللذين أبقاه مكبل اليدين على الأرض، وجثا أحدهما بركبته على رقبته. بعد ذلك بقليل، تم جعله في وضعية الجلوس.

ووصف ستيف هاوس وهو نائب مفوض شرطة متروبوليتان الفيديو بأنه "مزعج للغاية"، مؤكدًا أن "بعض الاجراءات المستخدمة ... لا يتم تدريسها خلال تدريب الشرطة".

واضاف في بيان "تم توقيف شرطي عن العمل واعفاء اخر من الخدمة الميدانية لكنه لم يوقف عن العمل في الوقت الراهن".

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تمت إحلى الملف إلى المكتب المستقل المتعلق بسلوك الشرطة.

وتم احتجاز الرجل الذي قام طبيب بفحصه، في مركز الشرطة بعد توقيفه مساء الخميس بتهمة المشاجرة وحيازة سلاح هجومي، بحسب الشرطة.

ويذكر هذا التوقيف بما حدث مع جورج فلويد، الأميركي ذي الأصول الأفريقية، الذي أدى مقتله في نهاية أيار/مايو خنقا بعد ان وضع شرطي أبيض ركبته على رقبته، إلى احتجاجات.