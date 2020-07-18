شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "الوطنية للانتخابات": كلمة التزوير اختفت من القاموس المصرى منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار خالد عراق، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المحبوسين احتياطيا لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ، تطبيقا لمبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، مضيفا :"لكن قد يعوق تصويته مسائل لوجستية".

و أضاف خالد عراق ، خلال كلمه له فى الورشة التى تنظمها الهيئات الإعلامية بشأن تغطية انتخابات الشيوخ أن الهيئة تيسر قدر المستطاع لجميع الناخبين أن يدلوا بأصواتهم حيث تبنت العمل منذ تشكيلها على دعامتين الأولى مبدأ توفير أقصى درجات التيسير، والدعامة الثانية الالتزام الصارم بالدستور والقانون لكي تخرج الانتخابات نزيهة وشفافة.

Advertisements

ونوه عراق ، إلى أن كل من يحمل تصريحا من الهيئة الوطنية للانتخابات مسموح له أن يدخل اللجان ، و لكن دون أن يعيق العملية الانتخابية سواء خلال التصويت أو الفرز ، مشددا على أن :" كلمة التزوير اختفت من القاموس المصرى من سنوات ، حتى من يروجوا للشائعات لا يجرؤا على ترديد شائعات بتزوير الانتخابات ، لا مجال و لا حديث حتى على سبيل الشائعات ، ممكن يزوروا حقيقة ".

وكان المستشار خالد عراق ، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، أكد أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات فى سبيل اتمام سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ فى ظل التحديات التى تواجهها مصر خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا ، مؤكد على أن قاعدة بيانات الناخبين تتضمن حوالى 63 مليون ناخب يحق لهم التصويت هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بزيادة عدد اللجان الفرعية بسبب جائحة فيروس كورونا بحوالى 17 الف لجنة فرعية.