شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان" تناقش إضافة القائمين على مواجهة الأوبئة إلى صندوق الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق متولى، إن لجنة التضامن بمجلس النواب، ستناقش يوم الإثنين المقبل، مشروع القانون الذى تقدم فى فى شهر إبريل الماضى بشأن تعديل على بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق "شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

وأوضح متولى، أن التعديل يشمل إضافة جملة "وكل القائمين على مواجهة الجوائح والأوبئة الفيروسية للمادة الأولى من القانون، وذلك لما يبذلونه من جهود خاصة خلال الأزمة الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا"، كما عرف القائمين على مواجهة الجوائح والأوبئة الفيروسية كالاتي : الأطباء وأطقم التمريض وكل من يقوم علي مواجهة الجوائح والأوبئة.

الجدير بالذكر أن النائب طارق متولى تقدم بالتعديل ىف شهر إبريل الماضى، مؤكدا أن دور الأطباء وهيئات التمريض ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بـ كورونا لا يقل عن دور جميع مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب، لذا يجب تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر، فى محاولة لرد ولو جزء من الجميل لهم

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وتابع متولى:" الأطباء هم جنود هذه المعركة التي تخوضها الدولة لمحاصرة عدوى الكورونا بكل السبل ، وواجب علي كل طبيب أن يؤدي دوره على الوجه الأمثل، فلابد من توجيه كل الشكر والتقدير لأطباء مصر لدورهم الملموس في أزمة كورونا"، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا ، وأن عبارات الشكر والثناء لا تستطيع أن تفي حقهم، لذا كان لزاما إضافتهم لهذا القانون.