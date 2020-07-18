شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "الوطنية للانتخابات": ننسق مع الهيئات الإعلامية بشأن المؤتمرات الصحفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمد ضيف، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، إن استحقاق مجلس الشيوخ، يأتي في ظل معاصرة تحديات عظيمة يمر بها الوطن، وهو الحفاظ على الدولة المصرية التى تحارب الإرهاب وتنفذ خطة تنمية اقتصادية .

وأكد ضيف ،خلال كلمة له فى ورشة العمل التى تنظمها الهيئات الإعلامية حول انتخابات مجلس الشيوخ ، إن إرادة الدولة المصرية تقول إننا ماضون في جميع الأصعدة، ومن ضمنها تنفيذ استحقاق انتخابي بإنشاء مجلس الشيوخ، ولن يتثنى للهيئة أي نجاح في تنظيم الانتخابات، دون دعم من الصحفيين، من خلال تغطية إعلامية موضوعية تتسم بأقصى درجات المعايير المهنية لإظهار وجه مصر الحضاري".

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واشار المستشار محمد أبو ضيف ، إلى أنه تم وضع ضوابط للتغطية الإعلامية للانتخابات حتى تتم التغطية بالصورة المأمولة كدولة متحضرة وشعب يسعى للأفضل، مضيفا أنه سيتم التنسيق مع الهيئات الإعلامية فى غضون الساعات القادمة بشأن تنظيم المؤتمرات الصحفية.