شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "الوطنية للانتخابات": ننسق مع الهيئات الإعلامية بشأن المؤتمرات الصحفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمد ضيف، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، إن استحقاق مجلس الشيوخ، يأتي في ظل معاصرة تحديات عظيمة يمر بها الوطن، وهو الحفاظ على الدولة المصرية التى تحارب الإرهاب وتنفذ خطة تنمية اقتصادية .
وأكد ضيف ،خلال كلمة له فى ورشة العمل التى تنظمها الهيئات الإعلامية حول انتخابات مجلس الشيوخ ، إن إرادة الدولة المصرية تقول إننا ماضون في جميع الأصعدة، ومن ضمنها تنفيذ استحقاق انتخابي بإنشاء مجلس الشيوخ، ولن يتثنى للهيئة أي نجاح في تنظيم الانتخابات، دون دعم من الصحفيين، من خلال تغطية إعلامية موضوعية تتسم بأقصى درجات المعايير المهنية لإظهار وجه مصر الحضاري".
واشار المستشار محمد أبو ضيف ، إلى أنه تم وضع ضوابط للتغطية الإعلامية للانتخابات حتى تتم التغطية بالصورة المأمولة كدولة متحضرة وشعب يسعى للأفضل، مضيفا أنه سيتم التنسيق مع الهيئات الإعلامية فى غضون الساعات القادمة بشأن تنظيم المؤتمرات الصحفية.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو "الوطنية للانتخابات": ننسق مع الهيئات الإعلامية بشأن المؤتمرات الصحفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.