شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بخفض سعر الغاز الطبيعى للمصانع لزيادة فرص المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن ما تشهده صناعة الغاز الطبيعي سواء المتعلقة بالإنتاج والتنقيب والاكتشافات أو تعظيم الاستفادة من تلك الثروات حاليا بمثابة فرص للنمو غير مسبوقة.

وأوضح أن تخفيض أسعار الطاقة للشركات الصناعية في مصر أصبح حتميا لتنشيط هذا القطاع الحيوي ليساعد على استمرار معدلات النمو الاقتصادية، وأن التخفيض المطلوب ينعكس بشكل إيجابي على حجم التكلفة.

Advertisements

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن خفض أسعار غاز المصانع دعم إنتاج وليس استهلاك لما يمكن أن يعود به على الصناعة من آثار إيجابية ، وعلى رأسها زيادة القدرة التنافسية والتصدير للخارج، فخفض الأسعار أو مراجعتها وربطتها بالأسعار العالمية يعطى الفرصة للمنتج المصرى للمنافسة فى الأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الصناعة وتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير فرص عمل وبناء صناعات وطنية لها القدرة على المنافسة ورفع شعار صنع فى مصر فى الأسواق الخارجية.

وطالب النائب بضرورة خلق حوار من جانب الحكومة مع الصناع حول نسبة التكاليف وخفض أسعار الغاز ، بهدف دعمهم والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الحالية وأزمة تفشى فيروس "كورونا" التي تسببت في كثير من الخسائر لكثير من القطاعات.