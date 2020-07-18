شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس"الوطنية للصحافة":وجود مجلس الشيوخ سيمنح الفرصة للأحزاب للتواجد الفعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توجه عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بخالص التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي ، لجهوده المتواصلة وحرصه الشديد على استعادة مصر لمكانتها على كافة الأصعدة.

وقال الشوربجي، خلال كلمة له فى ورشة العمل التى تنظمها الهيئات الإعلامية حول التغطية المهنية لانتخابات الشيوخ، أن الدولة بصدد أن تشهد فعاليات انتخابات مجلس الشيوخ، ليصبح الغرفة الثانية للبرلمان، مضيفا :"هذا ليس مجرد خطوة للتغير وإنما الهدف منه دعم واستقرار الحياة السياسية".

وأكد الشوربجي ، أن وجود مجلس الشيوخ سيسهم بشكل جاد وفعال في تحقيق الاستقرار وإتاحة الفرصة أمام مختلف الأحزاب المصرية للتواجد الفعلي على الساحة السياسية، وإتاحة المجال للرأي والرأي الآخر، وذلك للخروج بصورة مشرفة أمام دول العالم التي أصبحت تنظر للاستحقاقات المصرية بشكل مختلف خاصة.

وشدد عبد الصادق الشوربجى ، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على أهمية الالتزام بالحيادية والشفافية التامة، والوقوف على مساحة واحدة على كل المرشحين، وهو ما يتطلب تمكين الصحفيين من الحصول ع كافة المعلومات من الدولة للتأكد من صحتها لعدم نشر المعلومات المغلوطة، مضيفا أن ذلك يتطلب توفير التدريب اللازم الصحفيين والاعلاميين حول أسس ومعايير تغطية الانتخابات بصورة مهنية، من خلال عقد دورات تدريبة، وتوفير البيئة اللازمة لعمل الصحفيين وتوافر كافة مستلزمات العمل الصحفي والاعلامي.