شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس"الوطنية للانتخابات" يطالب وسائل الإعلام بضرورة الالتزام بمدونات السلوك المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن رسالة الإعلام نشر الحقيقة في كل زمان ومكان لبناء رأي عام واع ومثقف، داعيا وسائل الإعلام بتبني المصداقية والمهنية وعدم الترويج للشائعات، وكذلك عدم تجهيل المصدر.

و شدد لاشين إبراهيم خلال كلمة له فى ورشة العمل التى تنظمها الهيئات الإعلامية عن التغطية الإعلامية لإنتخابات مجلس الشيوخ، على أهمية الإعلام في الانتخابات لتعزيز الممارسة الديموقراطية، بوصفها ضمن ضمانات حرية الصحافة والإعلام التي كفلها الدستور، موضحا ان الاعلام أحد وسائل الدعاية الانتخابية.

واستعرض رئيس الوطنية للانتخابات، ضوابط وسائل الإعلام، لاسيما انتخابات مجلس الشيوخ، في ضوء مبدأ اتاحة المعلومات، مؤكدا ضرورة التزام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والدولة، بالقوانين، وخاصة قوانين الانتخابات ومدونات السلوك المهني، فيما يتعلق بالتغطية الاعلامية للانتخابات ونشر استطلاعات الرأي.

وطالب لاشين ابراهيم، وسائل الاعلام بعدم خلط الراي بالخبر، والخبر بالاعلان، وسرعة المبادرة لتصحيح أي معلومات غير دقيقة، وضمان تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين، مؤكدا ضرورة عدم سؤال الناخب عمن انتخب، أو استطلاع الرأي أمام اللجان، وكذلك نشر نتائج استطلاعات رأي خلال الخمسة أيام السابقة على الانتخابات وحتى إعلان النتائج النهائية.