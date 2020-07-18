شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الوطنية للانتخابات تدعو الإعلام للالتزام بالمهنية فى تغطية انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه يجب أن يكون الإعلامى المكلف بتغطية الانتخابات مهنيا متجردا يلزم نفسه بالمهنية ويستقى الخبر من مصدره، مضيفا أن الإعلام يلعب دورا أساسيا فى العملية الانتخابية، وأنه يعد وسيلة للتثقيف والحث على المشاركة.

وأضاف لاشين إبراهيم خلال كلمة له فى الورشة التى تنظمها الهيئات الإعلامية حول انتخابات مجلس الشيوخ، أن التغطية الإعلامية للانتخابات تعد من ممارسات حرية الصحافة على النحو الذى قررته المادة 70 من الدستور كما تعد ضمانة من نزاهة الانتخابات .

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وتابع لاشين إبراهيم: "تقديرا لدور الإعلام فإنه من الضرورى التأكيد على تيسير دور الإعلام و إتاحة المعلومات اللازمة، ويجب التزام كافة الصحفيين والإعلاميين فى ممارستهم بعملهم والالتزام بأحكام القوانين الوطنية المنظمة للصحافة والاعلام والالتزام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ومراعاة الضوابط المهنية والالتزام بالقواعد المقررة للتغطية الانتخابية واستطلاعات الرأى، يجب على الإعلام مراعاة الحياد و الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها وعدم خلط الرأى بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان، يجب استعمال عناوين معبرة عن المتن وعدم سؤال الناخب عن أى المرشحين انتخب".

وذكر المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الدستور المصرى كفل حرية الإعلام وألزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية وأكد على حق الصحفى والإعلامى على تلقى إجابة على ما يستفسر عنه .