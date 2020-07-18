ماليزيا تشدد على حملة للتباعد الاجتماعي لمنع موجة ثانية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور - (د ب أ):

ذكر وزير الصحة الماليزي أدهم بابا أن الوزارة تنفذ بفاعلية حملة "تجنب المخالطة القريبة " كخطوة للحيلولة دون تفشي موجة ثانية من انتشار كوفيد-19 في البلاد.

وقال إنه من الضروري توعية الجمهور العام بتجنب التحدث خلال الوقوف على مسافة قريبة من بعضهما البعض نظرا لأن الرذاذ المتطاير في الهواء يمكن أن يسقط على الآخرين على مسافة متر.

وقال في مؤتمر صحفي في بمناسبة تسليم مشروع صحي: "الموجة الثانية من انتقال كوفيد-19 حاليا تحدث حول العالم في الأساس جراء المخالطة القريبة بالآخرين".

وبعيدا عن ذلك، قال إن رفض المخالطين عن قرب لمرضى كوفيد-19 الخضوع للمسح وتجاهل هؤلاء العائدين من الخارج أنهم أصيبوا، هي من بين العوامل الأخرى التي تتسبب في زيادة الموجة الثانية من الجائحة في البلاد، ولكنه لم يسهب أكثر من ذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الماليزية (برناما).