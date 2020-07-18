محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:
أعلن مدير مديرية التضامن الاجتماعي في الوادي الجديد محمد منير العديسي، اليوم السبت، عن دعم الحالات الأولى بالرعاية، بـ 62 رأس عجل بقري، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
أكد العديسي، في تصريح لـ "الخليج 365"، أن هناك 3 جهات دعمت المحافظة بهذه الأضاحي، وهي مؤسسة "مصر الخير"، التي دعمت المحافظة بـ 40 عجل أضحية ومؤسسة الأورمان بـ 12 عجلاً، وجمعية مصطفى محمود بـ 10 عجول.
وأضاف أن سيجرى توزيع هذه الأضاحي على الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية بالمحافظة الأكثر نشاطًا وتفاعلاً مع الحالات الأولى بالرعاية، وستدفع كل جمعية مبلغ رمزي قدره 6 آلاف جنيه عن كل أضحية.
كانت هذه تفاصيل خبر 62 أضحية لتوزيعها على الحالات الأولى بالرعاية في الوادي الجديد استعدادًا للعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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