محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ) أظهر إحصاء جديد لجامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، اليوم السبت، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت 14 مليونًا، حيث تم حساب البيانات معتمدة على معلومات المنظمات الدولية والسلطات المحلية والفيدرالية.

وذكر الإحصاء، وفقًا لما نشرته الجامعة عبر موقعها الإلكتروني، أن 14 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا فيما توفي 600 ألف آخرون، موضحا أن الولايات المتحدة لديها العدد الأكبر من الحالات المكتشفة وهو 3،638،002 تليها البرازيل 2،046،328 والهند 1،003،832.

وأضاف إحصاء جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، أن روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد الحالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز 14 مليون حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.